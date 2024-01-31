انت الأن تتابع خبر محدش يعرف هترجع امتي .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من المناطق في محافظة القليوبية اليوم الأربعاء الموافق 31يناير 2024 من قطع الكهرباء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف المحافظات والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لآجل غير مسمي ، بدءًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء مما يتم القيام به ، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء