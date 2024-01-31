الأمطار تصل إلى القاهرة من شمال البلاد وحدتها متفاوتة لا توقف الطرق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 10:30 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد: ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 50:40 كم / س) وارتفاع الموج من ( 2.5 : 3 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 9، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات.