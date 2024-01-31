نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم قوافل مائية بقرى "حياة كريمة" لرفع الوعي في الجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن أنشطة التوعية المائية المنفذة بقرى" حياة كريمة" لها بالغ الأثر في تعزيز ورفع الوعي المائي لدى المواطنين.

وفي هذا السياق، قامت إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ قافلتين مائيتين لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقريتي نزلة عليان بمركز الصف، ونزلة ترجم بمركز أطفيح.

وأشار المهندس منصور بدوي، إلى تعدد الأنشطة خلال فعاليات القوافل المائية، حيث تضمنت عمل استطلاع لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، واستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

كما نفذ فريق التوعية حملات توعوية لحث المواطنين علي أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وإتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه،وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء الزيوت والمخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلي توزيع بروشورات تحمل عدد من الرسائل لتوعية المواطنين.

وفي الإطار ذاته، قام فريق المعامل والجودة المشارك بالقافلة برفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وتجدر الإشارة إلى تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والخط الساخن ١٢٥ لتلقي الشكاوي والاستفسارات.

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