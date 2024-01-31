سفير مصر يقدم أوراق اعتماده في بنما وكوستاريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 12:31 مساءً - قدم السيد السفير حازم حنفى يوم ٢٥ يناير الجاري أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى بنما للرئيس لورنتينو كورتيزو وذلك في احتفال بقصر الرئاسة، حيث نقل لسيادته تحيات السيد الرئيس وتكليفه بالعمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بينما أكد الرئيس البنمى في المقابل على تقديره العميق لمصر وشعبها، وطلب نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية.

كما استقبلت السيدة وزيرة الخارجية خانينا تيواني مينكومو سفير جمهورية مصر العربية بعد تقديم أوراق الاعتماد لمتابعة تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالين الثقافي والاقتصادي، فضلا عن التعرف على رؤية مصر للأوضاع في المنطقة.

كما قدم السفير حازم حنفي أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لجمهورية مصر العربية لدى كوستاريكا للسيد نائب الرئيس ستيفان برونر يوم ٢٦ يناير الجاري في قصر الرئاسة بالعاصمة سان خوسيه، حيث عُقدت جلسة مطولة بحضور السيد وزير الخارجية أرنولدو أندريه تينوكو تناولت مجمل العلاقات الثنائية واهمية تطويرها، والفرص الكثيرة المتاحة في الاستثمار العقارى والسياحى، فضلا عن البنية التحتية من طرق ومطارات، وفرص مشاركة الشركات المصرية في المعارض التجارية المقامة في كوستاريكا لزيادة التجارة بين الجانبين. كما تم الإشارة الى تميز المنتجات المصرية في مجالات الانسجة والمنتجات الزراعة والصناعات الغذائية، ومواد البناء والأدوية والتكنولوجيا، وتزايد اعداد السائحين من كوستاريكا الى مصر خلال السنوات الأخيرة.

كما عقد الرئيس الكوستاريكي رودريجو تشافيس روبلز فعالية مساء نفس اليوم لكافة أعضاء السلك الدبلوماسي المقيم وغير المقيم عبر فيها عن ترحيبه بكافة السفراء الجدد في كوستاريكا، واهتمامه بتنمية العلاقات الثنائية.