نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوافل بيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة للتأكد من سلامة المنتجات بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى محافظة الجيزة العديد من الإجراءات للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والتحصين ضد الأمراض الموسمية وضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.



وفى هذا الإطار أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تكليفاته لمدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتكثيف جهود المتابعة والفحص وتسيير القوافل العلاجية بالقرى والمزارع ونقاط تربية الماشية والطيور بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.



وتنفيذًا لتكليفات محافظ الجيزة وجهت مديرية الطب البيطرى حملاتها الرقابية بالأسواق للتفتيش على اللحوم والدواجن ومصنعاتهما والتى تمكنت من تحرير 34 محضر مخالفة لضبط ومصادرة 24 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن ومصنعات دواجن وهياكل دواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى، بنطاق أحياء الهرم والعجوزة والعمرانية وبولاق الدكرور ومدينة الجيزة.



وحفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة تم توجيه 5 قوافل بيطرية بالتعاون مع جامعة القاهرة والهيئة القبطية الإنجيلية بنطاق قرى العياط وأطفيح وأبوالنمرس، نجحت فى إجراء الفحوصات وعلاج 3000 رأس ماشية وتحصين وتجريع 215 ألف رأس ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى وادى المتصدع وجدرى الضأن والجلد العقدى.



كما تم سحب عينات لعدد 36 مزرعة طيور للتأكد من خلوها من مرض إنفلوانزا الطيور وتحصين وتجريع عدد 45 ألف طائر ضد المرض، بالإضافة إلى إجراء إختبارات البروسيلا والدرن لعدد 41 ألف رأس ماشية.



وفى إطار خطة تحسين السلالات تم تلقيح 1000 رأس ماشية بسلالات محسنة تمتاز بزيادة فى كميات الألبان واللحوم ذات جودة عالية.

كما تضمنت فعاليات القوافل عقد 54 ندوة إرشادية وزيارات للمنازل لتوعية المربيين والمواطنين بنطاق القرى بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض وضرورة المتابعة مع الوحدات البيطرية للتأكد من خلو الماشية والطيور من أية أمراض حفاظًا على ثرواتهم ولتحسين الإنتاجية.

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