في أول ظهور لهم.. نجوم منتخب مصر لكرة اليد ملوك إفريقيا ضيوف "في المساء مع قصواء"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 01:30 مساءً -

حل نجوم منتخب مصر الأول لكرة اليد في ضيافة برنامج " في المساء مع قصواء" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي بقناة CBC، بمشاركة مسئولي اتحاد اليد بعد فوز المنتخب بلقب بطولة الأمم الإفريقية.

وجاء ذلك بحضور ياسر الرملي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ، ومعه كلا من إبراهيم المصري كابتن منتخب مصر لكرة اليد والنجوم أحمد هشام سيسا وأحمد خيري ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعبدالرحمن فيصل.

استعرض نجوم المنتخب تفاصيل وكواليس التتويج بلقب الأمم الإفريقية خلال الأيام القليلة الماضية والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

أكد ياسر الرملي أن المنتخب كان على قدر المسئولية ونجح في التتويج بالبطولة المهمة والمؤهلة إلى الأولمبياد مؤكدا ان مصر تمتلك جيل قوي من اللاعبين القادر على المزيد من البطولات.

ومن جانبه، أبدى إبراهيم المصري سعادته الغامرة بالتتويج بلقب الأمم الإفريقية مؤكدًا أن الفوز جاء عن جدارة واستحقاق موجهًا شكره إلى كافة اللاعبين على المجهود المبذول طوال الأيام الماضية.

وفي الإطار ذاته، أكد أحمد هشام سيسا أن المنتخب لديه حلم كبير وهو التتويج بميدالية أولمبية بعد الفوز بالأمم الإفريقية.

قال محسن رمضان أن الجيل الحالي طموحاته بلا حدود وجاهز للمزيد من البطولات والإنجازات خلال الفترة المقبلة.

بينما أشار أحمد خيري إلى أن المنتخب قدم بطولة كبيرة وكان على قدر المسئولية رغم قوة البطولة ووجود مجموعة من المنتخبات القوية .

أوضح مهاب سعيد أن منتخب اليد لديه طموحات كبيرة في الفترة المقبلة بالفوز بميدالية أولمبية ومواصلة النجاحات.

قال عبدالرحمن فيصل إن المنتخب يمتلك جيل رائع من اللاعبين وقادر على الوصول إلى أبعد الحدود الممكنة .

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.