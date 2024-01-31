ما هو موعد وكيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 والفئات المستحقة؟.. اعرف التفاصيل الأن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من حاملين بطاقات التموين يتساءلون عن موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2024، وكيف يتم إضافتهم، وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق مصادر إدارية في وزارة التموين عن هذه الأسئلة، وللتعرف على باقي التفاصيل سوف نوضحها لكم من خلال مقالنا اليوم.
موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين
يريد الكثير من المواطنين حاملي بطاقة التموين أن يتعرفوا متى يتم صرف التموين للمواليد الجدد، وذلك بحسب حصة الأسرة الحاصلة عليه من دعم التموين، وهذا عقب أن يتم إضافة المواليد الجدد وإضافتهم على نظام التموين، حتى يزيد عدد أفراد الأسرة على بطاقة التموين، ويرجى العلم أن الحد الأقصى عدد الأفراد على بطاقة التموين هو أربعة فقط.
كيف يتم إضافة المواليد على بطاقة التموين؟
وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية لعدة فئات الحاملين لبطاقة التموين فرصة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهذا من خلال إتمام عدة خطوات سهلة ومنها:
- دخول المواطن على منصة مصر الرقمية.
- يقوم المواطن بالضغط على خانة التموين.
- تحديد المواطن عقب إضافة أفراد الأسرة.
- إدخال اسم الابن أو الابنة الذي يريد المواطن اضافتها على بطاقة التموين.
- تدوين الرقم القومي المخصص بالابن أو الابنة في الحقل الخاص به.
- تحديد جنس المولود أن كان ولد أو بنت.
- اختيار صفة إضافة الأبناء.
- وأخيرا عقب الانتهاء من كافة الخطوات يقوم المواطن بالنقر فوق كلمة إضافة.
- وبذلك يكون الطفل مضاف على بطاقة التموين ويحصل الفرد الجديد على كامل حقه من الدعم.
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