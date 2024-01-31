نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيا.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2023/2024، اليوم الأربعاء عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وطالب أيمن موسي، مدير المديرية، أنه يمكن لطلاب محافظة القاهرة الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا، وذلك من خلال رقم جلوس الطالب خلال اليوم.

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023/ 2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة، حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 %.