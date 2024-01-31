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ضبط 24 طن لحوم ودواجن غير صالحة فى الجيزة (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتكثيف جهود المتابعة والرقابة على الأسواق للتفتيش على اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحيتها بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الجيزة وجهت مديرية الطب البيطري بالجيزة، حملاتها الرقابية بالأسواق للتفتيش على اللحوم والدواجن ومصنعاتهما.

وتمكنت الحملات من ضبط ومصادرة 24 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن ومصنعات دواجن وهياكل دواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى، بنطاق أحياء الهرم والعجوزة والعمرانية وبولاق الدكرور ومدينة الجيزة.

كما تم تحرير 34 محضر مخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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