نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 24 طن لحوم ودواجن غير صالحة فى الجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتكثيف جهود المتابعة والرقابة على الأسواق للتفتيش على اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحيتها بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الجيزة وجهت مديرية الطب البيطري بالجيزة، حملاتها الرقابية بالأسواق للتفتيش على اللحوم والدواجن ومصنعاتهما.

وتمكنت الحملات من ضبط ومصادرة 24 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن ومصنعات دواجن وهياكل دواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى، بنطاق أحياء الهرم والعجوزة والعمرانية وبولاق الدكرور ومدينة الجيزة.

كما تم تحرير 34 محضر مخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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