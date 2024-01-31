مشيرة خطاب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية يجب إدراك أبعادها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 03:31 مساءً - قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية يجب إدراك أبعادها وانتهاز فرصها للتأكيد على حق إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضافت خطاب - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب - أن هناك فرصا سانحة لتحقيق الحق الفلسطيني أكبر من أي وقت مضى على الرغم من فداحة الخسائر البشرية في أرواح الفلسطينيين ما بين أطفال ونساء ورجال، فضلا عن تدمير مناطق واسعة وفقدان بنيتها التحتية.

وأوضحت أن دولا كثيرة كانت تساند إسرائيل تاريخيا أدركت، بعد ما حدث، عنصرية الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه التي تعادي الإنسانية، وكيف أن سلطة الاحتلال تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت خطاب، إلى أنه لأول مرة يعتمد الاتحاد الأوروبي "حل الدولتين" وإقامة الدولة الفلسطينية، داعية الدول العربية إلى التحلي بالثقة في التقدم الذي جرى إحرازه والتركيز على استعادة الحق الفلسطيني.

ولفتت إلى أن تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتوسيع دائرة الحرب، يرجع إلى الأزمة التي يواجهها داخليا وفشله في احتواء الموقف الأمر الذي يجب استغلاله في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وتتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر.