رسميا.. الزمالك يقيد 7 لاعبين جدد فى اتحاد الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 03:32 مساءً - نجح مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى قيد 7 لاعبين رسميا فى سجلات اتحاد الكرة ، بعد فتح سيتسم القيد لنادى الزمالك خلال الساعات الماضية.

ونجح الزمالك في إنهاء أزمة إيقاف القيد المتعلقة باتحاد الكرة المصرى، بعدما قام ، بسداد قسط المديونية المستحقة للجبلاية، وفتح اتحاد الكرة سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم وأصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اللاعبن الذين تم قيدهم هم محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهرمن فيوتشر ، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى،الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسرمن الداخلية، محمد عاطف من طنطا ، بالاضافة إلى زياد كمال من إنبى .