ضبط 10 آلاف عبوة سجائر داخل مخزن بالقليوبية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 03:32 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر - كائن بدائرة قسم شرطة طوخ بالقليوبية) بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى الأسعار بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (7500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات – 2500 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.