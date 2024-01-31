نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوجيهات شيخ الأزهر.. بيت الزكاة يبدأ صرف إعانة شهر فبراير للمستحقين غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر فبراير 2024 م، غدًا الخميس الأول من فبراير 2024م، من مكاتب البريد وفروع البنوك.

وأشار بيت الزكاة والصدقات، في بيان له اليوم الأربعاء 31 من يناير 2024، إلى أن صرف الإعانات الشهرية تندرج تحت برنامج سند لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.

وأضاف البيان أن بيت الزكاة والصدقات يتبنى العديد من المبادرات التنموية لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن الاستجابات السريعة والفورية للاستغاثات والحالات التي يرصدها البيت في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من فرق بيت الزكاة والصدقات.