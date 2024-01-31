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لهذا السبب.. إيقاف حركة القطارات بين محطتي “أبوقير - المنتزه” بداية من الغد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إيقاف حركة القطارات بين محطتي “أبوقير - المنتزه” بداية من الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي (أبوقير - المنتزه) بخط (الإسكندرية - أبو قير) اعتبارا من صباح الخميس الموافق 1/2/2024 للانتهاء من الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع.

وقررت الهيئة أيضا تشغيل القطارات في المسافة ما بين محطتي سيدي جابر والمنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كل قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة في يناير 2023.

 كان قد سبق إيقاف تشغيل القطارات في المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدي جابر كمرحلة أولى.

ونسقت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبو قير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية. 

كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط (المعمورة - البصيلي) وهم قطاري (790 - 791) طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب (رشيد - المعمورة) كالجدول المرفق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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