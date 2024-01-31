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إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 04:33 مساءً - نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا لإعلان إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه بخط (الإسكندرية / أبو قير)، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً يوم الخميس الموافق 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية، على أن يتم تشغيل القطارات في المسافة ما بين محطتي سيدى جابر/ المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة في يناير 2023

كما سييتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.

ويأتي ذلك فى إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بتحويل خط أبوقير من سكة حديد الى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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