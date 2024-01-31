حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 04:33 مساءً - نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا لإعلان إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه بخط (الإسكندرية / أبو قير)، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً يوم الخميس الموافق 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية، على أن يتم تشغيل القطارات في المسافة ما بين محطتي سيدى جابر/ المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة في يناير 2023

كما سييتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.

ويأتي ذلك فى إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بتحويل خط أبوقير من سكة حديد الى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية.