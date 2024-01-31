حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 04:33 مساءً - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبو حمص على خط سكة حديد القاهرة - الإسكندرية بطول 1270 متر وعرض 24 متر ويتكون من اتجاهين بعرض 3 حارات لكل اتجاه بالإضافة إلى 3 تفريعات للربط مع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي، وبلغت تكلفة تنفيذه 350 مليون جنيه.

واكد الوزير على ان هذا المشروع ياتي إستكمالًا لخطة وزارة النقل لإلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ عدد 32 كوبري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث ويساهم الكوبري في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة ابوحمص بمحافظة البحيرة ,حيث قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بإنشاء كوبري اعلي مزلقان أبوحمص لحل مشكلة التكدس المستمر للمركبات أمام مزلقان السكة الحديد بمدينة أبوحمص وإيجاد محور مروري جديد لخدمة التوسع العمراني للمدينة.

وأوضح وزير النقل أن هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري، مشيرا إلى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية

وأضاف الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وأنه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.