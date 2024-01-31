عبدالله السعيد يصل الزمالك بعد الانضمام للفريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 04:34 مساءً -

وصل عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز الى مصر نادى الزمالك ، بعد الانضمام للفرق الابيض، وتمهيدا لإعلان التعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الشتوى وتواجد اللاعب فى الزمالك رفقة وكيله .

يتواجد مندوب من نادى الزمالك حاليا فى مقر اتحاد الكرة، لقيد عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز فى صفوف الفريق الأبيض، بعد اتفاق الزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن تفاصيل الاتفاق المادي الذي تم مع إدارة نادي الزمالك بشأن انتقال ثنائي الفريق السماوي عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر، للقلعة البيضاء، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.