الداخلية تدفع بـ3 سيارات بالقاهرة والجيزة لإستخراج الأوراق وبطاقات الرقم القومى للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 05:32 مساءً - إستكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة، والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وفى ضوء إستحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لسيارات الخدمة الفورية "إكسبريس"، فقد تقرر الدفع بثلاث سيارات لمواقع داون تاون ومجمع البنوك "بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة"، هايبر وان بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة، لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.