 نصائح مهمة عند تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع لأول مرة أهمها ضبط التاريخ والوقت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنشر بعض النصائح المهمة لكل المواطنين الذين يرغبون في تركيب عدادات كهرباء جديدة، وهذا من خلال شركات الكهرباء المختلفة التي تقوم بتركيب العدادات مسبقة الدفع لكل المشتركين الجدد سواء كانوا مشتركين في المنشآت السكنية أو التجارية أو الصناعية، كما ينصح الجهاز بأهمية قيام الفني بتركيب عداد الكهرباء المسبق الدفع وتثبيته بشكل صحيح مع عدم تحريكه، وذلك قبل مغادرة الفني.
نصائح مهمة عند تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع
هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، وقد نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من هذه النصائح التي تتبعها شركات الكهرباء عند تركيب العدادات المسبقة الدفع لكل العملاء الجدد في كافة المنشآت السكنية، وفيما يلي عددًا من هذه النصائح:
- يجب وضع كارت الكهرباء في العداد مسبق الدفع بشكل صحيح.
- تأكد من سلامة العداد والكارت قبل إتمام عملية الشحن لتجنب حدوث أي مشاكل.
- يمكنك مراقبة الاستهلاك في العداد مسبق الدفع بشكل دوري بدون مشكلة.
- امكانية معرفة الرصيد المتبقي للمحاسبة حسب نظام الشرائح بصورة شهرية.
- احرص على عدم تراكم الاستهلاك وتأخير قراءة العداد مسبق الدفع التي قد ينتج عنها ظهور تراكمات كبيرة من شهر إلى آخر.
- تؤدي التراكمات إلى دخول المشترك شريحة أعلى في استهلاكه للكهرباء.
- يجب التأكد من تركيب العداد مسبق الدفع بواسطة الفني المختص بشكل صحيح مع تثبيته في مكانه وعدم تحريكه.
- يجب تشغيل العداد مسبق الدفع قبل مغادرة الفني.
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