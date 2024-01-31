 نصائح مهمة عند تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع لأول مرة أهمها ضبط التاريخ والوقت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنشر بعض النصائح المهمة لكل المواطنين الذين يرغبون في تركيب عدادات كهرباء جديدة، وهذا من خلال شركات الكهرباء المختلفة التي تقوم بتركيب العدادات مسبقة الدفع لكل المشتركين الجدد سواء كانوا مشتركين في المنشآت السكنية أو التجارية أو الصناعية، كما ينصح الجهاز بأهمية قيام الفني بتركيب عداد الكهرباء المسبق الدفع وتثبيته بشكل صحيح مع عدم تحريكه، وذلك قبل مغادرة الفني.

نصائح مهمة عند تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، وقد نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من هذه النصائح التي تتبعها شركات الكهرباء عند تركيب العدادات المسبقة الدفع لكل العملاء الجدد في كافة المنشآت السكنية، وفيما يلي عددًا من هذه النصائح: