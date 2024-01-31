رابط الحصول على نتيجة رابعة ابتدائى 2024 فى الجيزة برقم الجلوس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 06:32 مساءً - تتزايد معدلات بحث عدد كبير من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عبر محركات البحث عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 للترم الأول، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة توفير النتيجة إلكترونيًا ولأول مرة؛ تسهيلًا على أولياء الأمور.

ويمكن لأولياء الأمور في محافظة الجيزة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الرابع الابتدائي إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net،

التي أتاحته مديرية التربية والتعليم بالجيزة للحصول على نتيجة صفوف النقل إلكترونيًا ولأول مرة.

2- اختيار "نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي".

3- ملء البيانات المطلوبة والتي تشمل:

- تحديد طريقة الحصول على النتيجة سواءً بالرقم القومي أو رقم الجلوس.

- اختيار المرحلة.

- اختيار الصف الدراسي.

- كتابة رقم الجلوس أو الرقم القومي حسب المطلوب.

- تحديد الإدارة التعليمية في حالة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

- تحديد اسم المدرسة في حالة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

- الضغط على "عرض النتيجة" وستظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول للطالب.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال المدرسة، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي، الأربعاء 31 يناير 2024، في كشوف واضحة داخل المدارس، وبشكل موحد على مستوى المحافظة، ودون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

ويتعرف طلاب الصف الرابع الابتدائي على نتيجتهم من خلال الألوان، حيث يتم التعبير عن نتيجة تقييمهم فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، وذلك على النحو التالى:

- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".

- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".

- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65.

- اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50".