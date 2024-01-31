ضبط شخص تعدى على طبيب داخل مستشفى بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 06:32 مساءً -

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لقيامه بالتعدى بالضرب على طبيب بقسم الإستقبال بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأحدث المتهم إصابات بالطبيب، لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب المذكور، لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب إنتهاء مواعيد الزيارة.

، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تولت النيابة العامة التحقيق.