نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هطول أمطار كثيفة على حي الدقي بمحافظة الجيزة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حي الدقي في الجيزة، هطول للأمطار الكثيفة، وسط انخفاض كبير لدرجات الحرارة، وذلك ضمن حالة من الاضطراب الذي تشهده الأحوال الجوية، وكانت قد حذّرت منه هيئة الأرصاد الجوية.

وحي الدقي من أكبر الأحياء في محافظة الجيزة، والمكتظّة بالسُكان، ومقار السفارات المختلفة.

وشهد اليوم الأربعاء طقسًا باردًا نهارًا على القاهرة الكُبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، باردًا على جنوب سيناء، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.