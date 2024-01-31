منسق الإغاثة بالأمم المتحدة: تدمير 60% من الوحدات السكنية بقطاع غزة والمرضى والمصابون لا يتلقون العلاج الكافى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 07:30 مساءً - اعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية تدمير 60 % من الوحدات السكنية في قطاع غزة ، مشيرا إلى أن المرضى والمصابون لا يتلقون العلاج الكافى في قطاع غزة

وأضاف، إن الـعمال العدائية في جنوب القطاع ستزيد من الضغط على النازحين، مؤكدا أن الاف النازحين اجبروا على العيش في خيام أغرقتها الأطارفي قطاع غزة .

وأشار إلى تهجير 75 % من سكان قطاع غزة هجروا من منازلهم، مؤكدا ان هناك مخاوف من انتشار الامراض والاوبئة في قطاع غزة، قائلا: قلقون بشأن الاكتظاظ السكانى في رفح الفلسطينية بقطاع غزة.

وتابع : نحن بحاجة إلى ان تتدفق المساعدات على قطاع غزة ونحن غير قاادرين على توصيل المساعدات إلى وسط وشمال غزة ويؤسفنى سماع مزاعم حول مشاركة موظفى الاونروا فى اعمال ارهابية، مشيرا إلى ان السرائيل ترفض دخولها

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.