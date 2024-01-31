وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية

تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لإستدامة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الضرورية بالكميات الكافية لتخفيف المعاناة الإنسانية التى يعيشها سكان القطاع، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين.

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 08:27 مساءً - التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

محمد يوسف

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