إلغاء رحلات مصر للطيران إلى ألمانيا غدا بسبب إضراب مطارى فرانكفورت وبرلين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 08:27 مساءً - أعلنت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتى الشركة رقم MS785/786 من و إلي مطار فرانكفورت، كما سيتم إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS731/732 من وإلي مطار برلين وذلك غدا الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وذلك بناءاً علي التعليمات الواردة من سلطات مطارى برلين و فرانكفورت - ألمانيا والتى تفيد بوجود إضراب في المطارين يوم الخميس.

وكانت أعلنت رابطة المطارات الألمانية، التي تمثل صناعة المطارات في ألمانيا، إلغاء أو تأجيل ما يزيد على 1100 رحلة جوية في 11 مطارا فى المانيا، غدا الخميس، بسبب إضراب موظفي أمن المطارات.

وقالت الرابطة إن ما يقدر بنحو 200 ألف مسافر سيتأثرون بسبب تأجيل أو إلغاء الرحلات خلال الإضراب الذي يستمر يوما واحدا.