أخبار مصرية

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 08:28 مساءً - أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الأن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 /2024، على موقع المديرية والبوابة الإلكترونية. 

 

 

 

 

ويمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول في القاهرة من خلال اللينك التالى 

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

 

أو موقع المحافظة على اللينك التالى 

http://www.cairo.gov.eg/

 

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة. 

 

واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 % .

 

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس. 

 

  

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا