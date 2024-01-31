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الأرصاد: عدم الاستقرار الجوى مستمر حتى نهاية الأسبوع مع أمطار متفاوتة الشدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 09:31 مساءً - أكد الدكتور محمود شاهين مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي ومستمرة على مدار الأسبوع مع أمطار متفاوتة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة سواء في فترات النهار أو الليل، موضحا أن نشاط الرياح يزيد إحساسنا بانخفاض الحرارة وحالة عدم استقرار الطقس.

وذكر: "في حركة سحب وفي منخفض جوي وبالتالي تحدث أمطار ثم تتوقف وتعود مرة أخرى، وحالة عدم الاستقرار الجوي ليست بالعنف الذي يسبب أزمات، وتقطع الأمطار يعطي مساحة للتعامل مع الأمطار التي تسقط على الأرض"، مفيدا بأنه خلال الساعات القادمة سيحدث انخفاض في درجات الحرارة والطقس سيكون شديد البرودة، وحالة عدم الاستقرار مستمرة خلال الـ72 ساعة القادمة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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