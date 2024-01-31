الزمالك يؤجل المؤتمر الصحفى للإثنين المقبل لأسباب تنظيمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 09:32 مساءً - قرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر عقده فى السابعة مساء غد الخميس، للإعلان عن الجهاز الفنى الجديد، ليوم الاثنين المقبل بسبب بعض الأمور التنظيمية.

وكان الزمالك حدد السابعة مساء غد الخميس موعدًا لانعقاد المؤتمر الصحفى، إلا أنه تم التأجيل ليوم الاثنين المقبل بسبب قيام المجلس بتجهيز الأمور الخاصة بالمؤتمر.

ومن المقرر أن يتولى البرتغالى جوزيه جوميز مهمة القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم إنهاء الاتفاق معه على كل تفاصيل توليه المهمة مع الأبيض، ويعاونه 3 مساعدين أجانب بجانب مدرب مصرى.

وكان الزمالك يفاضل بين أكثر من مدرب أجنبى منهم هوفيكينز وجوميز وبيسيرو وجروس حتى تم الاتفاق مع جوميز والذى وافق على قبول المهمة.

وأنهى مجلس الزمالك أزمة إيقاف القيد المتعلقة باتحاد الكرة المصرى، بعدما قام أمس الثلاثاء، بسداد قسط المديونية المستحقة للجبلاية.

وفتح اتحاد الكرة سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أمس أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.