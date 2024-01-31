محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.3 %

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 09:32 مساءً - اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادى للنصف الأول من العام الدراسي 79.3%،ويمكنك الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط :

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عدد المتقدمين للامتحان خلال نصف العام الأول١١٤٦٢ طالب وطالبة حضر منهم ١٠٤٩٩ نجح منهم ٨٣٣١ طالب بنسبة ٧٩.٣%، مشيرا إلى أن نسبة النجاح بالإدارات التعليمية كالتالي بإدارة العلمين ٨٤.٢%، وإدارة البنجر ٨٣.٤%، وإدارة سيوة ٨١.٩%، وإدارة النجيلة ٨٠.٦%، وادارة مطروح ٧٩.٩%، وادارة الحمام ٧٩.٧%، وإدارة الضبعة ٧٤.٤%، وإدارة السلوم ٧٣.١%، وإدارة براني ٧٢.٣%.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن نسبة نجاح الطلاب لنظام المنازل بلغت ٧٠.٤% بعدد ٨١ طالبا من إجمالي ١٤٦ طالبا وطالبة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية المهنية ٦٧%.