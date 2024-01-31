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محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.3 %

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 09:32 مساءً - اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادى للنصف الأول من العام الدراسي  79.3%،ويمكنك الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط : 

 

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عدد المتقدمين للامتحان خلال نصف العام الأول١١٤٦٢ طالب وطالبة حضر منهم ١٠٤٩٩ نجح منهم ٨٣٣١ طالب بنسبة ٧٩.٣%، مشيرا إلى أن نسبة النجاح بالإدارات التعليمية كالتالي بإدارة العلمين ٨٤.٢%، وإدارة البنجر ٨٣.٤%، وإدارة سيوة ٨١.٩%، وإدارة النجيلة ٨٠.٦%، وادارة مطروح ٧٩.٩%، وادارة الحمام ٧٩.٧%، وإدارة الضبعة ٧٤.٤%، وإدارة السلوم ٧٣.١%، وإدارة براني ٧٢.٣%.

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن نسبة نجاح الطلاب لنظام المنازل بلغت ٧٠.٤% بعدد ٨١ طالبا من إجمالي ١٤٦ طالبا وطالبة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية المهنية ٦٧%.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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