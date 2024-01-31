البيت الأبيض: لا نعرف تحديدا مدة الهدنة المستهدفة لكنها ستكون أطول من السابقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 09:32 مساءً - قال البيت الأبيض إننا لا نعرف تحديدا مده الهدنة التي نعمل عليها حاليا في غزة لكنها ستكون أطول من الهدنة السابقة، ولم يتم التفاوض على كل جوانب اتفاق الهدنة في غزة بعد ولا يمكن الحديث عن التفاصيل لأنها شديدة الحساسية ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.