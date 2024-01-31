الكتب الأعلى مبيعا فى جناح دار الكتب والوثائق القومية بمعرض الكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 09:32 مساءً - توافد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب على جناح دار الكتب والوثائق القومية بصالة 2 جناح B2 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ55، والتى تقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 6 فبراير المقبل.

ومن بين العناوين الأعلى مبيعا فى الجناح "عيون التاريخ، عجائب الآثار، أخبار البلدان، مدارج السالكين، كرسى الخلافة شاغر، نهاية الأرب في فنون الأدب"، وكتاب "الدرة المنتخبة فى الأدوية المجربة، والحسن بن الهيثم بحوث وكشوف البصرية، وكتاب محمد على الكبير"، وغيرها من الإصدارات.

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.