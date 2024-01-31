الحكومة: إنشاء برنامج على التليفون للإبلاغ عن شكاوى ارتفاع الأسعار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 10:32 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الدولة تتابع أي زيادة في الأسعار وتتعامل مع ذلك بكل قوة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء برنامج على التليفون للإبلاغ عن الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 'على مسئوليتي' مع الإعلامي أحمد موسى أكد 'الحمصاني' أن حجم ارتفاعات الأسعار في كثير من الأحيان يكون غير مبرر، مردفًا: 'بطمئن المواطنين بأن الدولة أو الحكومة تتابع هذه المسألة'.

ارتفاع الأسعار

وأوضح 'الحمصاني' أن رئيس مجلس الوزراء، اتخذ قرارًا لترشيد الإنفاق الحكومي، متابعًا: 'هذا القرار هو جزء مهم لخطة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية'.