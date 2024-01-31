متحدث مجلس الوزراء: الحكومة لديها رؤية لخفض الأعباء وتجاوز الأزمة الحالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 10:33 مساءً - قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، الحكومة اتخذت العديد من القرارات فى اجتماع اليوم من أهمها ترشيد الإنفاق ومراعاة أولويات الدولة، وهناك مشاورات جارية مع صندوق النقد ولا داعى للقلق ونأمل خيرا إن شاء الله.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن الحكومة مدركة لحجم التحديات الملقاة على المواطن، والعمل على خفضها وتجاوز التحديات الراهنة، والحكومة تنسق مع البنك المركزى لخفض التضخم لأقل من 10% .

أوضح محمد الحمصانى أن الحكومة تعمل فى السياسة النقدية وبالتنسيق مع البنك المركزى لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، وزيادة السياحة الوافدة وجذب الاستثمارات، وخلال الأسابيع المقبلة سنشهد المزيد من ضبط الأسعار فى الأسواق ونتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

تابع، هناك محاور أساسية يتم التحرك عليها، وهناك دراسات ومشاورات تتم لإتاحة المزيد من النقد الأجنبى، لافتا إلى أن المنظومة التى يقوم مركز المعلومات واتخاذ القرارات قاربت على الإنتهاء للعمل على توافر السلع بكافة المحافظات، بخلاف اللجان المشكلة من التموين وأى نقص للسلع تعمل الحكومة على توفيره.