نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع مدارس القاهرة غدا.. والأحد فتح باب التظلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس الإعدادي غدا الخميس.

وأشارت المدرية في بيان صادر لها، إلى أنه سيتم قبول جميع التظلمات لجميع المراحل بدءا من يوم الأحد 4 فبراير 2024 ولمدة 15 يوما عمل.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أمس الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالب وطالبة ونجح ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦ %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤ %.

وأكد مدير المديرية، أنه يمكن لطلاب محافظة القاهرة الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا بإدخال رقم الجلوس.

