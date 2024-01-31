نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس "أطباء القاهرة" يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكب واقعة التعدي على طبيب المطرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مجلس نقابة أطباء القاهرة عن بالغ أسفه لتكرار وقائع التعدي على الأطباء والأطقم الطبية أثناء ممارسة عملهم داخل المستشفيات، الأمر الذى يعرّض حياتهم للخطر ويؤدى إلى اتلاف المنشآت العامة، دون رادع من القانون.

ويتابع مجلس النقابة، عن كثب، تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على طبيب الرعاية المركزة بمستشفى المطرية، بعد التحرك العاجل للشرطة والقبض على مرتكب الواقعة.كما يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبها

كما يتابع مجلس النقابة تطورات الحالة الصحية للطبيب الذى خضع لجراحة عاجلة في المخ، بعد أن تعدى عليه أحد أقارب مريض رفض الطبيب دخول زوجته لزيارتها، وأسفر التعدي على الطبيب عن نزيف في المخ وكسر في الجمجمة وعظام الترقوة وكدمات متفرقة في الجسم

ويناشد مجلس نقابة أطباء القاهرة، وزارة الداخلية وكافة الجهات الحكومية المعنية تشديد الحراسة على المنشآت الحكومية، كما يناشد مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية بما يضمن تغليظ العقوبات على المتعدين حفاظا على الطواقم الطبية والمنظومة الصحية.

ويثمن مجلس نقابة أطباء القاهرة الدور المشرف لإدارة مستشفى المطرية التعليمي وعلي راسهم أ.د/ محمد سليمان وأ.د/ ندا فاضل نائب المدير للشئون الفنية ود. عبدالوهاب الشرقاوي المدير المناوب، كما تثمن دور الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بقيادة أ.د/ محمد مصطفي،لتحركهم العاجل حفاظا على حق الطبيب وصونا ً للمنظومة الصحية