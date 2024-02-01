فى ليلة عودة هالاند.. مانشستر سيتى يعبر بيرنلى ويواصل مطاردة ليفربول بالدوري الإنجليزي .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 12:32 صباحاً - ب 3 أهداف نظيفة حسم فريق مانشستر سيتي مواجهته مع بيرنلي، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مان سيتي ضد بيرنلي

تفوق مانشستر سيتي بثنائية نظيفة مع نهاية الشوط الأول من اللقاء، سجلهما المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، فى الدقيقتين 16 و22 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثاني أضاف رودريجو ثالث أهداف السيتي فى الدقيقة 46 من زمن المباراة. وأحرز أمين الدخيل هدف بيرنلي الوحيد فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة مشاركة إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتى كبديل فى الشوط الثانى، العائد من إصابة طويلة أبعدته عن الفريق منذ ديسمبر الماضى.

ترتيب الدورى الإنجليزى

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 46 نقطة، بالتساوي مع أرسنال ويتبقى للسيتى مباراة مؤجلة، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 48 نقطة قبل مباراته أمام تشيلسى اليوم، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 12 نقطة فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

تشكيل مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلى

حراسة المرمي: إيدرسون.

الدفاع: لويس، ستونز، آكي، جفارديول.

الوسط: رودريجو، نونيز، فودين.

الهجوم: دي بروين، دوكو، ألفاريز.

