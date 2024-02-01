ختام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك ” إعصار - 2 ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 10:32 صباحاً - أختتمت فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك " إعصار - 2 " الذى نفذته عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية ، وإستمر لعدة أيام بميادين التدريب القتالى

لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية .

تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية بإستخدام المروحيات حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية ، كما تم تنفيذ عدداً من الرمايات غير النمطية التى أظهرت المستوى الراقى والمهارات الفنية العالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار .

وألقى اللواء أح / محمـد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة ، مشيراً إلى أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لكلا الجانبين .

من جانبه أشاد السفير الهندى بالقاهرة بالمستوى المتميز للعلاقات المصرية الهندية والإحترافية التى ظهرت عليها القوات المشاركة أثناء تنفيذ المرحلة الختامية للتدريب .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات التدريبية وتعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة .