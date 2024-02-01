تعلم لغات في معرض الكتاب.. كتب لإتقان الأجنبية بـ30 جنيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 10:33 صباحاً - يبحث العديد من زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55 عن اقتناء الكتب التى تساعدك على تعلم اللغات الأجنبية بسهولة، وداخل عدد من الأجنحة الموجودة في صالة 1 يوجد كتب لتعليم اللغات اليابانية والألمانية والفرنسية والكورية والإنجليزية، ويصل سعر الكتاب بـ30 جنيها فقط.

المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية