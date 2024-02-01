نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان الشهادة الإعدادية بجميع مدارس القاهرة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتائج الفصل الدراسي الأول، الصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس الإعدادي اليوم.



وأشارت المدرية في بيان صادر لها، إلى أنه سيتم قبول جميع التظلمات لجميع المراحل بدءا من يوم الأحد الموافق ٤ / ٢ / ٢٠٢٤ ولمده ( ١٥ ) خمسة عشر يوم عمل.

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أول أمس الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالب وطالبة ونجح ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة.



كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤ %.

رابط الحصول على نتيجة الاعدادية بالقاهرة الكترونيا

وأكد مدير المديرية، أنه يمكن لطلاب محافظة القاهرة الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا بإدخال رقم الجلوس.