نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط عمل التظلمات من اختبارات الفصل الدراسي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل المديريات التعليمية والإدارات، طلبات التظلم من الطلاب عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة 15 يوما.

وحددت المديريات التعليمية، ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وجاءت كالتالي:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب

2- يحدد الطالب المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها

3- يسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) جنيها فى المادة الواحدة.

4- التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب

5- الحصول على إيصال السداد

6- تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها

7- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه

8- إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته

9- فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.



