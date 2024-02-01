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ضوابط عمل التظلمات من اختبارات الفصل الدراسي الأول

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أحمد جودة - القاهرة - تستقبل المديريات التعليمية والإدارات، طلبات التظلم من الطلاب عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة 15 يوما. 
وحددت المديريات التعليمية، ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وجاءت كالتالي:
1-  يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب 
2- يحدد الطالب المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها
3- يسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) جنيها فى المادة الواحدة.
4- التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب 
5- الحصول على إيصال السداد 
6- تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها
7- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه 
8- إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته
9- فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.


 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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