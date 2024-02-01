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أسماء المرشحين لانتخابات شعبة “المصورين الصحفيين”

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المرشحين لانتخابات شعبة “المصورين الصحفيين” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت نقابة الصحفيين، أمس، باب الترشح في انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، وأعلنت أسماء المُرشحين كالتالي:
 

مقعد رئيس الشعبة

  •  مجدى إبراهيم محمد على مجدى إبراهيم - جريدة الشروق.


عضوية المكتب
 

  •  أحمد عبدالفتاح أحمد علي أحمد عبدالفتاح أحمد علي - جريدة الشروق.
  • جان نجاح  زكي حنا جان نجاح  - جريدة أخبار اليوم.
  • محمد مصطفى حسين عيد محمد مصطفى - جريدة الأهرام.
  • محمد هشام محمد عبدالجواد محمد هشام - جريدة المصري اليوم.


وقالت النقابة إنها ستبدأ في تلقّي الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من يوم السبت الموافق 3/2/2024م وحتى يوم الإثنين الموافق 5/2/2024م.

وأضافت إن الجمعية العمومية للشُعبة، ستجتمع وتُج ي الانتخابات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً، بالدور الرابع في النقابة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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