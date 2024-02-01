نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المرشحين لانتخابات شعبة “المصورين الصحفيين” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت نقابة الصحفيين، أمس، باب الترشح في انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، وأعلنت أسماء المُرشحين كالتالي:



مقعد رئيس الشعبة

مجدى إبراهيم محمد على مجدى إبراهيم - جريدة الشروق.



عضوية المكتب



أحمد عبدالفتاح أحمد علي أحمد عبدالفتاح أحمد علي - جريدة الشروق.

جان نجاح زكي حنا جان نجاح - جريدة أخبار اليوم.

محمد مصطفى حسين عيد محمد مصطفى - جريدة الأهرام.

محمد هشام محمد عبدالجواد محمد هشام - جريدة المصري اليوم.



وقالت النقابة إنها ستبدأ في تلقّي الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من يوم السبت الموافق 3/2/2024م وحتى يوم الإثنين الموافق 5/2/2024م.

وأضافت إن الجمعية العمومية للشُعبة، ستجتمع وتُج ي الانتخابات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً، بالدور الرابع في النقابة.