نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المرشحين لانتخابات شعبة “المصورين الصحفيين” في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أغلقت نقابة الصحفيين، أمس، باب الترشح في انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، وأعلنت أسماء المُرشحين كالتالي:
مقعد رئيس الشعبة
- مجدى إبراهيم محمد على مجدى إبراهيم - جريدة الشروق.
عضوية المكتب
- أحمد عبدالفتاح أحمد علي أحمد عبدالفتاح أحمد علي - جريدة الشروق.
- جان نجاح زكي حنا جان نجاح - جريدة أخبار اليوم.
- محمد مصطفى حسين عيد محمد مصطفى - جريدة الأهرام.
- محمد هشام محمد عبدالجواد محمد هشام - جريدة المصري اليوم.
وقالت النقابة إنها ستبدأ في تلقّي الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من يوم السبت الموافق 3/2/2024م وحتى يوم الإثنين الموافق 5/2/2024م.
وأضافت إن الجمعية العمومية للشُعبة، ستجتمع وتُج ي الانتخابات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً، بالدور الرابع في النقابة.