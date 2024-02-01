وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطني الفرنسي لمنتجي تقاوي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 06:31 مساءً - شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والاتحاد الوطنى الفرنسي لمنتجى البطاطس في مجال دعم منظومة فحص واعتماد تقاوي البطاطس.

عقب التوقيع على البرتوكول قال "القصير" ان العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية ومتميزة وشهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية في البلدين

أكد "القصير"،على ضرورة ان يكون هناك نتائج إيجابية وملموسة لمذكرة التفاهم على أرض الواقع في البحوث وانتاج التقاوى وتطوير معامل الأنسجة، وعلى أهمية التعاون بين أجهزة وزارة الزراعة والاتحاد الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل وخاصة باستخدام التقنيات الحديثة مثل زراعة الانسجة وغيرها، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوي في مصر استهدافًا لتقليل فاتورة الاستيراد.

دعم مجالات فحص واعتماد التقاوي والحجر الزراعي والعفن البني



مشيرا الى ان مذكرة التفاهم تستهدف دعم إنشاء منظومة مشتركة لفحص واعتماد تقاوي البطاطس من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية في مجال الاعتماد والتفتيش الحقلي وفحص الامراض لتقاوي البطاطس، كما سيتم دعم انشاء أو تأهيل معامل لزراعة الانسجة ومعامل فحص الآفات والامراض في تقاوي البطاطس ودعم مجالات فحص واعتماد التقاوي والحجر الزراعي والعفن البني والبساتين وأمراض النبات ووقاية النباتات وغيرها.

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وقع على مذكرة التفاهم عن وزارة الزراعة الدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والمهندس برنارد كيريه عن إتحاد منتجى تقاوي البطاطس الفرنسي، وحضر الاجتماع وتوقيع مذكرة التفاهم بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.

الجدير بالذكر ان الاتحاد الوطني الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس قد تم إنشاءه عام 1934 في فرنسا ويجمع ثلاث منظمات إقليمية للمنتجين، وهو اتحاد معترف به رسميًا من قبل وزارة الزراعة الفرنسية كمنظمة لاتحاد منتجي التقاوي وكهيئة فنية ومرجع لتقاوى البطاطس، حيث يضم الاتحاد جميع مزارعي تقاوي البطاطس في فرنسا.