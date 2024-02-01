مسلسلات رمضان 2024.. آسر ياسين يقدم الساسبنس فى "بدون سابق إنذار"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 06:32 مساءً - حجز النجم آسر ياسين مكانه في منافسات موسم دراما رمضان المقبل 2024، حيث بدأ تصوير مسلسله الجديد "بدون سابق انذار" الذى كان يحمل اسم "الساعة 5" قبل تغييره، والعمل مكون من 15 حلقة وينتمى لنوعية أعمال الاثارة والتشويق ويحكى قصة قصة ماجد وليلي وهما زوجين ينتظران مولدهما الأول يقعان في الكثير من الازمات.

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.

يذكر أن آسر ياسين فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وقدمت عائشة بن أحمد مؤخراً بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب، وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب نقسى ملىء بالتشويق.