ماكرون يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة وتحرير المحتجزين دون شرط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 06:32 مساءً - دعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إلى وقف فورى لإطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين دون شرط، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأضاف: يجب اطلاق مسار سياسى بين الطرفين يقوم على حل الدولتين.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.