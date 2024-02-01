نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد حائط رشيد للاطمئنان على حالة أعمال الحماية القائمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى لمحافظة كفر الشيخ لتفقد أعمال حماية الشواطيء بالمحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم أعمال الحماية بمصب نهر النيل فرع رشيد (حائط رشيد البحرى) للإطمئنان على أعمال الحماية القائمة بطول 3.50 كم شرق مصب فرع رشيد وبطول 1.50 كم غرب المصب.

وأشار الدكتور سويلم لحرصه على تفقد حائط رشيد للاطمئنان على حالة أعمال الحماية القائمة والتي تقوم بدور هام في حماية الأراضى الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة، والاستثمارات الكبرى الموجودة بالمنطقة والمتمثلة في مشروع بركة غليون للإستزراع السمكى، ومدينة رشيد الجديدة، وإيقاف التراجع الحادث في خط الشاطئ وحماية منطقة المصب.

ووجه الدكتور سويلم بسرعة إعداد دراسة متكاملة لأعمال الحماية بالمنطقة، وسرعة نهو الاجراءات الخاصة بإسناد أعمال تأهيل حائط رشيد والتي تم طرحها مؤخرًا لبدء الأعمال فى أقرب وقت.

وصرح الدكتور سويلم أن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تُعاني من عوامل النحر الشديد، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم فى إستقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

وأضاف الدكتور سويلم أن الوزارة نفذت أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر وبتكلفة تصل إلى ٣.٦٠ مليار جنيه خلال السنوات العشرة الماضية، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت وإستثمارات تصل قيمتها لنحو ٧٥ مليار جنيه، وإكتساب مساحات من الأراضى تصل إلى ١.٨٠ مليون متر مربع.

IMG-20240201-WA0190

IMG-20240201-WA0189

IMG-20240201-WA0187

IMG-20240201-WA0186