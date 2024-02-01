نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في إطار دعم وتشجيع المنتج المحلي.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض "أم العروسة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بالتنسيق مع قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي للمشاركة في معرض "أم العروسة" المقرر إقامته بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بصلاح سالم، خلال الفترة من 1 حتى 5 فبراير 2024.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة الجهات التابعة للوزارة بتسخير إمكانياتها لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمعارض الداخلية والدولية؟

وفي هذا الصدد صرح السيد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي أن عدد من الشركات التابعة للوزارة سوف تشارك في المعرض بمجموعة متنوعة من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة ومنها المراوح الكهربائية بأنواع مختلفــة وشفاطات وأواني ألومنيوم وأثاث خشبي وأدوات المائدة والمطبخ من الأستانلس ولمبات الليد وثلاجات وبوتاجازات وسخانات وتكييفات قدرات مختلفة وغسالات، وأوضح "بكر" أن هذه الشركات تتمثل في شركة شبرا للصناعات الهندسية حلوان للصناعات غير الحديدية وحلوان للصناعات الهندسية وبنها للصناعات الإلكترونية وحلوان للأجهزة المعدنية.

و أكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الإنتاج الحربي، أن الشركات التابعة للوزارة حريصة على استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد القومي.