عاجل: رابط مباشر | نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ محافظة السويس برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس.. لينك سريع نتيجة 3 إعدادي محافظة السويس.

يريد الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة السويس بالاسم ورقم الجلوس، حيث تظهر النتيجة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 – 2024.

يُمكن للطلاب وأولياء الأمور من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية الاستعلام عن النتيجة بسهولة باستخدام الاسم أو رقم الجلوس.

من هنا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس بـ رقم الجلوس Suez results

يُمكن للطلاب وأولياء الأمور سهولة الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس عبر زيارة الرابط المخصص، بعد إعتماد النتيجة من قبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بنسبة نجاح وصلت إلى 83.5%.

للحصول على نتيجة إعدادية محافظة السويس عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة السويس

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة السويس عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية

ويتم توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2024 على النحو التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس تكون درجات اللغة الإنجليزية بـ 30 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس تكون درجات اللغة العربية بـ 40 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس تكون درجات الدراسات بـ 30 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس تكون درجات الرياضيات بـ 30 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس تكون درجات العلوم بـ 20 درجة.

ليكون المجموع الكلي لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس هذا العام بـ120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي:

مادة التربية الدينية بـ40 درجة.

مادة التربية الفنية بـ20 درجة.

مادة الحاسب الآلي بـ20 درجة.

رابط مباشر | نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ محافظة السويس برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، يمكن للطالب استخدام رقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني المخصص لكل محافظة، يكفي للطالب الولوج إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، ومن ثم إدخال اسمه ورقم جلوسه، وبعد ذلك يضغط على أيقونة "نتائج الشهادة الإعدادية"، حيث يتم اختيار المحافظة ثم إدخال رقم الجلوس والاسم، وأخيرًا يتم النقر على كلمة "استعلام" للحصول على النتيجة.

زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ثم تحديد نتائج المرحلة الإعدادية.

اختر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.

ثم حدد نتيجة الفصل الدراسي الثاني

اكتب رقمك القومي المكون من 14 رقم.

بعد ذلك قم بكتابة اسمك الطالب رباعي.

انقر فوق عرض النتائج.

سيتم عرض نتيجة الطالب فى الحال.

رابط مباشر | نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ محافظة السويس برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

عبر منصة امتحانات مصر.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 السويس

منصة امتحانات مصر تُقدم نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة السويس.

يمكنك الوصول إلى رابط النتيجة الخاص بمحافظة السويس، حيث يتاح الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول 2024 بواسطة الاسم ورقم الجلوس في جميع إدارات التعليم بالمحافظة.