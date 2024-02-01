عاجل: نتيجة إعدادية السويس الترم الأول Suez results.. مبروك النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي

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أحمد جودة - القاهرة - يريد الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة السويس بالاسم ورقم الجلوس، حيث تظهر النتيجة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 – 2024.

يُمكن للطلاب وأولياء الأمور من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية الاستعلام عن النتيجة بسهولة باستخدام الاسم أو رقم الجلوس.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بـ السويس.. اطلع على النتيجة الرسمية عبر الرابط

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول بسهولة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس عبر زيارة الرابط المخصص، بعد إعتماد النتيجة من قبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث بلغت نسبة النجاح 83.5%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة السويس عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة السويس

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة السويس عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 السويس عبر منصة امتحانات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بـ القاهرة، تقدم منصة امتحانات مصر، رابط نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة السويس، وكل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس في كافة إداراتها التعليمية.

نتيجة إعدادية السويس الترم الأول Suez results.. مبروك النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن للطالب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لكل محافظة.

يقوم الطالب بالدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، ويضغط على أيقونة "نتائج الشهادة الإعدادية"، ويحدد المحافظة التابع لها، ويدخل "رقم الجلوس والاسم"، ثم ينقر على كلمة استعلام.

زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ثم تحديد نتائج المرحلة الإعدادية.

اختر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.

ثم حدد نتيجة الفصل الدراسي الثاني

اكتب رقمك القومي المكون من 14 رقم.

بعد ذلك قم بكتابة اسمك الطالب رباعي.

انقر فوق عرض النتائج.

سيتم عرض نتيجة الطالب فى الحال.

نتيجة إعدادية السويس الترم الأول Suez results.. مبروك النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 والتي يتكون مجموعها الكلي من 120 درجة.

ويتم توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 على النحو التالي:

في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس تكون درجات اللغة الإنجليزية بـ 30 درجة.

درجات اللغة الإنجليزية بـ 30 درجة. في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس تكون درجات اللغة العربية بـ 40 درجة.

درجات اللغة العربية بـ 40 درجة. في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس تكون درجات الدراسات بـ 30 درجة.

درجات الدراسات بـ 30 درجة. في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس تكون درجات الرياضيات بـ 30 درجة.

درجات الرياضيات بـ 30 درجة. في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس تكون درجات العلوم بـ 20 درجة.

ليكون المجموع الكلي لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس هذا العام بـ120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي: