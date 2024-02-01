نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر محذوفات منهج الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة بنظام الدمج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى منهج الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية.



أكدت الوزارة، على موافقة وزير التربية والتعليم، على حذف الأجزاء التي تحتمل صعوبة على طلاب الصف الثالث الثانوي المدمجين.



وأسوة بالأعوام السابقة تم تحديد الأجزاء المحذوفة لطلاب الدمج في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك مراعاة للظروف الخاصة للطلاب المعاقين المدمجين بمدارس التعليم العام ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام، نقترح حذف الأجزاء الآتية من مواد العلوم في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أسوة بما تم في العام الدراسي ٢٠١٦ / ۲۰۱۷ وما بعده.



١.الفيزياء

_قانونا كيرشوف

من الفصل الأول من الوحدة الأولى

من ص ۱۳ حتی ص ١٨

_دوائر التيار المتردد

الفصل الرابع من الوحدة الأولى

من ص ۹۱ حتی ص ١٠٧

٢. الكيمياء

_الكحولات - الأحماض الكربوكسيلية – الأسترات

من الباب الخامس

من ص ١٥١ حتى ص ١٨٧

٣.الأحياء

_الأحماض النووية وتخليق البروتين

الفصل الثاني من الوحدة الثانية

من ص ۱۲۱ حتى ص ١٤٢

٤.الجيولوجيا والعلوم البيئية

_الحركات الأرضية والانجراف القاري

الباب الرابع

من ص ٤٣ حتى ص ٦٠