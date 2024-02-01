نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على محذوفات منهج الفلسفة والمنطق للثانوية العامة للطلاب المكفوفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المحذوفات لطلاب الثانوية العامة المكفوفين في مادة الفلسفة والمنطق 2023 - 2024 م.

أولا:- الفلسفة

الموضوع الأول:- (الفلسفة وقضايا البيئة ) صفحة 18،وصفحة 19 بالكامل، الموضوع الثاني: رؤية الفلسفة الأخلاقية البيولوجية والطبية ) المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي صفحة 29 بالكامل والموضوع الثالث: الفلسفة وأخلاقيات المهنة لا يوجد حذف، والموضوع الرابع: التفلسف وعلاقته بالقيم صفحة 54 ( المثال فقط بداية من كلمة المثال حتى يكون حظه الحرية ) ويدلل الطالب بمثال من عنده بمساعدة المعلم.

ثانيا المنطق

الموضوع الأول الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الصورية جميع الأمثلة الخاصة بالحجج الاستنباطية من صفحة 60 حتى صفحة 64 والشرح مقرر.

الموضوع الثاني: الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية

ثانيا الحجج الاستنباطية من صفحة 81 إلى 85 بالكامل

الموضوع الثالث: التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي )د لا يوجد حذف

الموضوع الرابع: - ( المنطق وتكنولوجيا الاتصال صفحة 98 رابعا الأساس المنطقي للحاسوب، صفحة 99 دور المنطق في تطوير الحاسوب.